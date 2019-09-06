قريبا.. ربط آلي بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات لضمان عدم التلاعب بالأسعار

عادل الحربي(صدى):

تدرس لجنة شركات التأمين حالياً الربط الآلي بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين ، على أن يتم تنفيذه بنهاية العام الجاري .

وأكد المتحدث الرسمي للجنة ” عادل العيسي ” أن تلك الخطوة بهدف الحد من التلاعب والتسعير العادل لتصل بسعر معتدل وغير متفاوت للمستفيدين .

وحول مستقبل الإندماج بين شركات التأمين ، أكد العيسى أن قرارات الإندماج تعود لإنفاقيات مجالس إدارات الشركات ، مشيراً إلى بعض التحديات التي تواجه سوق التأمين بالمملكة ومنها المنافسة الشديدة ، وخسائر استثمارات الشركات والتأمينات الإلزامية .

وكان سوق التأمين قد شهد مؤخراً صفقة إندماج بين شركتين على أن يحددا الموقف النهائي بعد 120 يوم من العقد المبدئي .