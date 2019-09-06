قريبا.. ربط آلي بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات لضمان عدم التلاعب بالأسعار
تدرس لجنة شركات التأمين حالياً الربط الآلي بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين ، على أن يتم تنفيذه بنهاية العام الجاري .
وأكد المتحدث الرسمي للجنة ” عادل العيسي ” أن تلك الخطوة بهدف الحد من التلاعب والتسعير العادل لتصل بسعر معتدل وغير متفاوت للمستفيدين .
وحول مستقبل الإندماج بين شركات التأمين ، أكد العيسى أن قرارات الإندماج تعود لإنفاقيات مجالس إدارات الشركات ، مشيراً إلى بعض التحديات التي تواجه سوق التأمين بالمملكة ومنها المنافسة الشديدة ، وخسائر استثمارات الشركات والتأمينات الإلزامية .
وكان سوق التأمين قد شهد مؤخراً صفقة إندماج بين شركتين على أن يحددا الموقف النهائي بعد 120 يوم من العقد المبدئي .
محمد[ عدد التعليقات: 3235 ] نشر منذ يومين
مستشفي المانع اذا بتعالج علي التامين يعطيك مجموعة ادوية اشكال والوان اتعدى 1000
وذا بدون تامين يعطيك علاج واحد فوق 300
مايعطونك الرخيص والمفيد لا يعطونك ادوية اثار الجانبية العن من المرض يلى هو فيك مثل الجيوب الانفية ويبونك ترجع لدكتور ثاني تخصص باطنية يعالج ويعطيك ادوية اثار جانبية تخليك تروح لدكتور اعصاب غير الاول والثاني وكذا لين تموت عندهم
مدري ارامكو متعمدة تحول موظفينها لمستشفي مثل كذا علشان يموتون ويرتاحون