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  3. دفن نجل مرسي في مقابر العائلة وسط حراسة أمنية مشددة 

دفن نجل مرسي في مقابر العائلة وسط حراسة أمنية مشددة 

دفن نجل مرسي في مقابر العائلة وسط حراسة أمنية مشددة 
القاهرة(صدى):

انتشرت صور لإجراءات دفن عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس المصري الأسبق، الذي توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ووفقا  للمعلومات الواردة فإن عملية الدفن تمت في مقابر الإخوان، التي دفن بها والده في يونيو الماضي، كما سمحت السلطات الأمنية لـ “ أسامة ” شقيق عبدالله نجل محمد مرسي، والذي يقضي عقوبة الحبس بحضور الجنازة.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين

الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ يومين

الله يغفره واموات المسلمين

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين

ياليت اذا كان فيه شبهه انهم يجيبون الاخونجية الكلاب هذول اتوقع هم قتلوه علشان يسوون بلبلة

الاخونجية هم اساس خراب البلدان ودمروا الدين وباعو الدين بالمال

[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ يومين

رحمه الله شهيد إن شاء الله

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يوم واحد

النظام العسكرية وما أدرك ما النظام العسكري

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