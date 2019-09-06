دفن نجل مرسي في مقابر العائلة وسط حراسة أمنية مشددة
انتشرت صور لإجراءات دفن عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس المصري الأسبق، الذي توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن عملية الدفن تمت في مقابر الإخوان، التي دفن بها والده في يونيو الماضي، كما سمحت السلطات الأمنية لـ “ أسامة ” شقيق عبدالله نجل محمد مرسي، والذي يقضي عقوبة الحبس بحضور الجنازة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
ابراهيم مطلق[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ يومين
الله يغفره واموات المسلمين
الشيخ[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
ياليت اذا كان فيه شبهه انهم يجيبون الاخونجية الكلاب هذول اتوقع هم قتلوه علشان يسوون بلبلة
الاخونجية هم اساس خراب البلدان ودمروا الدين وباعو الدين بالمال
صابر[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ يومين
رحمه الله شهيد إن شاء الله
…. ……..؟[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يوم واحد
النظام العسكرية وما أدرك ما النظام العسكري
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يرحمه