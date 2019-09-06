دفن نجل مرسي في مقابر العائلة وسط حراسة أمنية مشددة 

القاهرة(صدى):

انتشرت صور لإجراءات دفن عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس المصري الأسبق، الذي توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن عملية الدفن تمت في مقابر الإخوان، التي دفن بها والده في يونيو الماضي، كما سمحت السلطات الأمنية لـ “ أسامة ” شقيق عبدالله نجل محمد مرسي، والذي يقضي عقوبة الحبس بحضور الجنازة.