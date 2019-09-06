أسباب ” بياض اللسان ” ونصائح هامة للوقاية من مخاطره

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر لون اللسان من العلامات الدالة على صحة الفم والأسنان ، لذا قد يلاحظ البعض تغير لون اللسان من الوردي إلى اللون الأبيض الدال على وجود بكتيريا وفطريات .

ووفقاً لموقع ” Medical news today ” الطبي ، فإن بياض اللسان يعود إلى عدم غسل الأسنان والإهتمام بنظافة الفم مما يسبب تراكم الفطريات عليه وقد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض منها :

1- الحزاز المسطح الفموي : وهو عبارة عن إلتهابات مزمنة تسبب الألم والنزيف وحساسية عند تناول الطعام .

2- القلاع الفموي : وهو عدوى فطرية تظهر ف صورة بقع وتسبب الألم .

3- مرض الزهري : ينتج عن ممارسة الجنس الفموي ومن أعراضه وجود بقع بيضاء على اللسان وتقرحات بالفم .

4- الطلاوة : عبارة عن بقع بيضاء سميكة وتظهر بالأخص مع تناول مواد مهيجة كالتبغ .

وينصح الأطباء بضرورة العناية بتنظيف الفم والأسنان بإستمرار ، وتجنب التدخين ، وزيارة الطبيب كل 6 أشهر .