السر وراء احتفال راموس بالنظارة بعد تسجيله الهدف الأول

طلال الغامدي(صدى):

خطف منتخب إسبانيا فوز صعب 2-1 في المباراة التي جمعته بمنتخب رومانيا ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا التي ستقام العام المقبل، حيث أحرز قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، هدفا أثار الجدل بطريقة احتفاله به.

وسجل النجم الإسباني الهدف الأول للمنتخب من ركلة جزاء في الفوز بثنائية ليحافظ “لا روخا” على صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط عن وصيف المجموعة منتخب السويد.

وبعد انتهاء اللقاء، تحدث راموس عن سبب احتفاله بالهدف، الذي سجله من ركلة جزاء وكلفه بطاقة صفراء.

ولفت قائد منتخب إسبانيا: “لقد تحدثت عنه مع حكم المباراة، كنت أهدي الهدف لنجل شقيقي الذي يرتدي نظارات نظر مثلي، كنت أود من الاحتفال أن أخبره بأن ارتداء النظارة ليس عقبة، كنت أتوجه إلى الكاميرا وحكم المباراة تفهم الأمر، واعتذر لي وعبر عن أسفه”