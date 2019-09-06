تحذير للسيدات.. قلة الحركة تحول بوليب المعدة إلى ورم سرطاني

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة، أن هناك طريقة جديدة من شأنها أن تقلل من خطر تحول بوليب المعدة إلى ورم سرطاني، بواسطة بعض الجهود الشخصية.

وأشارت الدراسة إلى أن خطر نمو “البوليبات” في الأمعاء يرتبط بصورة ما بالنشاط البدني، فقد اتضح أن النساء اللاتي يتحركن كثيرًا أو اعتدن على ممارسة الرياضة في مرحلة الطفولة أو بعدها من عمر 12 سنة إلى أن بلغن 64 سنة وأكثر، انخفض لديهن خطر نمو البوليبات بنسبة 24%.

وتبين أن السيدات اللاتي يمارسن يوميًا نشاطا بدنيًا لمدة ساعة في حياتهن من عمر 12 سنة إلى أن بلغن 22 سنة، ينخفض لديهن خطر نمو البوليبات بنسبة 7%.