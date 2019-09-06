مصفاة ” سامرف ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بينبع الصناعية
كشفت مصفاة ” أرامكو ” السعودية موبيل المحدودة “ سامرف ” ، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين والمقيمين؛ للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية، وفقآ للمسميات والشروط التالية:
* الوظائف الشاغرة
. محاسب (للسعوديين): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص المحاسبة.
. مدير صيانة الآلات: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة.
. مهندس ميكانيكي أول: درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2019م.
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا
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