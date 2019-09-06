نيكي ميناج تعتزل الغناء بشكل مفاجئ

واشنطن(صدى):

أعلنت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، عن اعتزال الغناء من أجل تكوين ” أسرة ” .

وتفصيلآ، وجهت ” ميناج ” رسالة لجمهورها عبر موقع ” تويتر ” قائلة : ” لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة ” .

وكانت ” ميناج ” قد صرحت في يونيو الماضي إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس غيرت اسمها على تويتر إلى مدام بيتي لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.

يذكر أن نجم ” ميناج ” كان قد سطع قبل نحو 10 أعوام عبر ألبومها ” بينك فرايداي ” ، وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين الآخرين وبشعرها المستعار الملون.