مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، باب التقديم على وظائف صحية وفنية شاغرة للمواطنين والوافدين من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة .

وأوضحت إدارة المستشفى أن تلك الوظائف كالتالي :

استشاري مساعد- طب الأورام ، أخصائي علاج تنفسي ، أخصائي مختبر ، طبيب زميل ، أخصائي تصوير أشعة مقطعية ، ممرض أول ، أخصائي أول تقنية مختبرات ، عامل حمية ، وجميع تلك الوظائف بالرياض .

كما طلبت المستشفى وظيفة بمدينة جدة بمسمى ” مساعد مغسلة” .

وحول موعد التقديم ، أكدت المستشفى أن التقديم متاح الآن وحتى 4/نوفمبر / 2019 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا