زوجة إيكاردي عن انتقاله لسان جرمان: الاختيار الأسوأ

نواف السالم(صدى):

تحدثت واندا نارا، زوجة ووكيلة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلانو، عن خطوة انتقال الأخير إلى باريس سان جرمان معارًا في الموسم الحالي.

وعن ذلك ، قالت ” واندا ” في تصريحات تلفزيونية لها: ” انتظرت حتى اللحظة الأخيرة في الميركاتو، قبل اتخاذ القرار بشأن مستقبل ماورو؛ لأنني شعرت بخيبة أمل ” .

وتابعت: ” حمل ماورو حقيبة صغيرة معه عند السفر إلى باريس وترك باقي المتعلقات لي، لأن الأطفال يذهبون إلى مدارس في إيطاليا، ولذلك ستنقسم حياتنا بين ميلانو وباريس ” .

وأضافت: ” كان أمامنا 3 اختيارات في الميركاتو، باريس سان جرمان كان الاختيار الأسوأ بالنسبة لي؛ لأنني سأضطر إلى البقاء في ميلانو مع الأطفال ” .

واستكملت الحديث عن انتقال زوجها ماورو لسان جيرمان: ” لقد أتيحت لي الفرصة أن أصبح ممثلة للاعبين آخرين، ولكن من الصعب علي القيام بذلك، لأن الاهتمام بمصالح ماورو أمر ضخم للغاية، وأنا أقوم بذلك بدافع الحب ” .

وكان ” إيكاردي ” قد انتقل إلى سان جرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح للنادي الباريسي بضمه نهائيا في الصيف المقبل مقابل 70 مليون يورو.ؤ