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بالصور .. صبي عربي يسافر إلى بريطانيا مختبئاً في صندوق سيارة

بالصور .. صبي عربي يسافر إلى بريطانيا مختبئاً في صندوق سيارة
لندن (صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، عثر زوجان بريطانيان على مراهق مصري الجنسية في صندوق سقف سيارتهما بعد عودتهما من رحلة من فرنسا .

وقال الزوج ” فنتون ” وفقاً لإذاعة ” بي بي سي ” البريطانية : واصفًا المشهد: ” بعد عشر دقائق تقريبًا من عودتنا إلى المنزل، طلبت مني زوجتي سالي أن أعود بسرعة ” .

وأضاف : رأيت قدمين تخرجان من جانب صندوق سقف السيارة، ولم يدر أي منا ما كان يحدث .

وقال: ” ثم خرجت يد صغيرة ورأينا شخصًا ما. كانت صدمة كبيرة عندما اعتقدنا أنه قد يكون قادمًا معنا من رحلتنا من كاليه .

وقاما الزوجان بإبلاغ الشرطة على الفور حيث كان الصبي ” 17 ” عام محاصر في الصندوق ، وقالا أن الشرطة أبلغتهما بالإبتعاد عنه خشية أن يكون معه مسدس .

ومع ذلك ،فقد أبدى الزوجان تعاطفهما معه خاصة ً وأنه لم يكن معه سلاح وكان يريد السفر فقط ، إلا أنه يخضع الآن للتحقيق للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالهجرة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين

الله اعلم باالحقيقه ..

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