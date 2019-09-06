الكشف عن شرط الدخل للتسجيل ببرنامج سند محمد بن سلمان
كشف برنامج ” سند محمد بن سلمان ” عن شرط الدخل التسجيل في مبادرة سند الزواج.
وعن هذا الشرط، فيجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن عن 4000 ريال؛ وذلك للتسجيل في مبادرة سند للزواج.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج سند محمد بن سلمان يستهدف من هذا الشرط الخاص بالدخل، إتاحة الفرصة لجميع الشباب للتسجيل في المبادرة خاصة الشباب غير القادر على تكاليف وأعباء الزواج.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ يومين
عجيب!
طيب ياجمعية سند هو الزواج حكر على سن معين..
ترى فيه ناس الظروف الاسرية والصحية غلبتها لدرجة انها تاكل نص رواتبهم ويتبقى لها 4 الاف ريال او اقل لدرجة انه ماهو قادر على مصاريف الزواج فهل ما يستحق الدعم؟
تعليق[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ يوم واحد
يعني ابو 5000 ريال وابو 7000 قادر على تكلليف الحياة مهم كلهم بعد الزواج بيمصوا حمر
محمد البلوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدالله علي العطاء سواء حصل لي نصيب ام لم يحصل فبارك الله بحكومتنا وعلي راسها قيادتنا الرشيده