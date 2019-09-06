الكشف عن شرط الدخل للتسجيل ببرنامج سند محمد بن سلمان

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج ” سند محمد بن سلمان ” عن شرط الدخل التسجيل في مبادرة سند الزواج.

وعن هذا الشرط، فيجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن عن 4000 ريال؛ وذلك للتسجيل في مبادرة سند للزواج.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج سند محمد بن سلمان يستهدف من هذا الشرط الخاص بالدخل، إتاحة الفرصة لجميع الشباب للتسجيل في المبادرة خاصة الشباب غير القادر على تكاليف وأعباء الزواج.