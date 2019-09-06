الإجراءات المتبعة عند تزويد السيارة بالوقود الخطأ

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير سيارات عن التصرف الصحيح الذي يجب فعله في حال الديزل في سيارة بنزين، قائلا إنه يجب عدم تشغيل المحرك أو مجرد تدوير مفتاح تشغيل المحرك، لأنك بذلك تقوم بتحفيز مضخة الوقود كي تضخ الوقود إلى المحرك، وفي تلك الحالة يتحرك الديزل داخل أنابيب الوقود وصولاً إلى رشاشات الوقود استعداداً لعملية الاشتعال، وهو ما يجلب الضرر البليغ لمضخة الوقود وأنابيب الوقود الموصلة إلى المحرك بالإضافة لإنسداد الرشاشات.

وأشار إلى ضرورة الاستعانة بأحد الأشخاص أو موظفي محطة الوقود كي تحرك السيارة دون تدويرها إلى نقطة أخرى بعيدة عن ماكينة تعبئة الوقود، حتى يتسنى لك التصرف.

ولفت إلي وجود محطات الوقود مجهزة لمثل هكذا أخطاء لأن وقوعها يتكرر، لذا اطلب المساعدة من موظفي المحطة من أجل تفريغ الديزل تماماً من خزان وقود سيارتك.

وشدد على استخدم أحد منتجات تنظيف فلتر الوقود ورشاشات الوقود التي تباع في محطات البنزين حتى تنظف الشوائب الموجودة في ممرات الوقود ورشاشات الوقود.

وتابع:”لا تترك مستوى الوقود في سيارتك يهبط لمستوى أقل من النصف لعدة أيام، وقم بإعادة تعبئته على الفور، لاحتمالية وجود ترسبات باقية من الديزل موجودة في قاع خزان الوقود”.