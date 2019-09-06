قتل 5 حوثيين رغم الإصابة.. قصة مؤثرة لجندي سعودي ثأر لزميله بالحد الجنوبي
في واقعة جديدة تكشف عن بطولة وإصرار جنود المملكة بالحد الجنوبي خلال اشتباكاتهم مع العدو ، روت مصادر قصة جندي سعودي انتقم لزميله الذي استشهد في مواجهات على الحدود مع ميلشيات الحوثيين المدعومة من إيران .
ووفقاً للقصة التي لاقت تفاعل كبير وتحية للجندي على مواقع التواصل الإجتماعي ، فقد أُصيب زميله واستشهد في جبهة كتاف على خط النار بالحدود .
وهنا ، ثأر الجندي لزميله في مواجهة بطولية قتل على أثرها 5 حوثيين ورغم إصابته إلا أنه استمر في القتال لمدة 8 ساعات متواصلة ، ليضرب مثل يُحتذى به لبطولة وشجاعة الجندي السعودي .
زائر[ عدد التعليقات: 3468 ] نشر منذ يومين
كفوااااااااااا
سعود البيشى[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
طيب ليش ما كتبت اسم الجندي ولا نسيت اسمك يا علي القحطاني
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ يومين
اجلد الحوثة لعنة الله عليهم
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4539 ] نشر منذ يومين
الله يسدد رميكم وينصركم ويوفقكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين
الله يرحم من توفي ويحسن عزاء اهله ومن فقده .. آمين ,,
.. وبيض الله وجه هذا البطل وزملائه ، وسدد رميهم ونصرهم على اعدائهم .. آمين ؟
Zizo[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ يومين
هذا سعيد الشهراني.. وهذي صورته
شيخين1[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ يومين
الله يرحمة ويتقبهم من الشهدا بس انا تقهرني كلمة والمدعومة من ايران طيب احنا اقواى من الايرني والحوثي العنووالدوالدهم عندنا اسلحة تفوق ايران ومابعدا يران اضربو بيد من حديد ولاوالله بكرة تشوفوهم داخل البطحا
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2856 ] نشر منذ يومين
العسكري من ال فطيح اليامي
بيض الله وجهه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28454 ] نشر منذ يوم واحد
كفو