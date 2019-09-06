قتل 5 حوثيين رغم الإصابة.. قصة مؤثرة لجندي سعودي ثأر لزميله بالحد الجنوبي

علي القحطاني(صدى):

في واقعة جديدة تكشف عن بطولة وإصرار جنود المملكة بالحد الجنوبي خلال اشتباكاتهم مع العدو ، روت مصادر قصة جندي سعودي انتقم لزميله الذي استشهد في مواجهات على الحدود مع ميلشيات الحوثيين المدعومة من إيران .

ووفقاً للقصة التي لاقت تفاعل كبير وتحية للجندي على مواقع التواصل الإجتماعي ، فقد أُصيب زميله واستشهد في جبهة كتاف على خط النار بالحدود .

وهنا ، ثأر الجندي لزميله في مواجهة بطولية قتل على أثرها 5 حوثيين ورغم إصابته إلا أنه استمر في القتال لمدة 8 ساعات متواصلة ، ليضرب مثل يُحتذى به لبطولة وشجاعة الجندي السعودي .