” الخضيري ” يقدم عدة نصائح للتغلب على حالات القلق والاكتئاب

عادل الحربي(صدى):

وجه الدكتور فهد الخضيري، الطبيب والباحث المتخصص في أبحاث المسرطنات، بعض النصائح للتغلب على حالات القلق والاكتئاب التي تعتري البعض.

وعن ذلك، قال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على “ تويتر ” : “ أثبتت دراسات علمية كثيرة أن العمل والانشغال بالعمل أو بالدراسة، هو أحد أسباب منع الاكتئاب ومنع الانحراف ومنع المشاكل النفسية ” .

وتابع: ” بينما تتزايد هذه الحالات النفسية وبوادر الانحراف الأخلاقي عند العاطلين أو الذين لا ينشغلون بالدراسة ولا بأي عمل ويركنون للفراغ ” .