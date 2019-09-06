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” الخضيري ” يقدم عدة نصائح للتغلب على حالات القلق والاكتئاب

” الخضيري ” يقدم عدة نصائح للتغلب على حالات القلق والاكتئاب
عادل الحربي(صدى):

وجه الدكتور فهد الخضيري، الطبيب والباحث المتخصص في أبحاث المسرطنات، بعض النصائح للتغلب على حالات القلق والاكتئاب التي تعتري البعض.

وعن ذلك، قال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على “ تويتر ” : “ أثبتت دراسات علمية كثيرة أن العمل والانشغال بالعمل أو بالدراسة، هو أحد أسباب منع الاكتئاب ومنع الانحراف ومنع المشاكل النفسية ” .

وتابع: ” بينما تتزايد هذه الحالات النفسية وبوادر الانحراف الأخلاقي عند العاطلين أو الذين لا ينشغلون بالدراسة ولا بأي عمل ويركنون للفراغ ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ يومين

لما تتقاعد

وتصير جد

نشوف نسبة

القلق عندك

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