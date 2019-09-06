” الخضيري ” يقدم عدة نصائح للتغلب على حالات القلق والاكتئاب
وجه الدكتور فهد الخضيري، الطبيب والباحث المتخصص في أبحاث المسرطنات، بعض النصائح للتغلب على حالات القلق والاكتئاب التي تعتري البعض.
وعن ذلك، قال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على “ تويتر ” : “ أثبتت دراسات علمية كثيرة أن العمل والانشغال بالعمل أو بالدراسة، هو أحد أسباب منع الاكتئاب ومنع الانحراف ومنع المشاكل النفسية ” .
وتابع: ” بينما تتزايد هذه الحالات النفسية وبوادر الانحراف الأخلاقي عند العاطلين أو الذين لا ينشغلون بالدراسة ولا بأي عمل ويركنون للفراغ ” .
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ يومين
…
لما تتقاعد
وتصير جد
نشوف نسبة
القلق عندك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ يوم واحد
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂