تركي آل الشيخ يجيب على أسئلة متابعيه: ” ما زلت فقيرا “

عادل الحربي(صدى):

رد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على أسئلة متابعيه بعد نشره تغريدة تضمنت صورة قديمة له.

وقال آل الشيخ إنه لم يتوقع يوماً أن يصل إلى مرتبة وزير أو مستشار، وأن منتهى طموحه كان أن يصبح عقيداً في السلك العسكري.

وطرح مغرد سؤالا لـ “ آل الشيخ ” حول أهداف وأحلام تركي آل الشيخ، هل تغيرت أم كبرت؟، فرد آل الشيخ، قائلا: تماماً اختلفت… كان منتهى طموحي أوصل عقيد “.

وأجاب آل الشيخ على سؤال مغرد حول نوع السيارة التي كان يمتكلها، قائلا: “ أنها هونداي كوبيه ولونها كحلي ويعود سنة صنعها إلى عام 1997 ″ ، مبينا أنه كان يحتفظ بأشرطة الفنان رابح صقر في حينها عندما كان موقوفاً عن الغناء.

ونوه أحد المتابعين أن الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ تعود إلى أيام فقره وتواضعه، وعقب رئيس هيئة الترفيه، قائلا:” إنه مازال فقيرا إلى الله و متواضع”.