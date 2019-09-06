تركي آل الشيخ يجيب على أسئلة متابعيه: ” ما زلت فقيرا “
رد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على أسئلة متابعيه بعد نشره تغريدة تضمنت صورة قديمة له.
وقال آل الشيخ إنه لم يتوقع يوماً أن يصل إلى مرتبة وزير أو مستشار، وأن منتهى طموحه كان أن يصبح عقيداً في السلك العسكري.
وطرح مغرد سؤالا لـ “ آل الشيخ ” حول أهداف وأحلام تركي آل الشيخ، هل تغيرت أم كبرت؟، فرد آل الشيخ، قائلا: تماماً اختلفت… كان منتهى طموحي أوصل عقيد “.
وأجاب آل الشيخ على سؤال مغرد حول نوع السيارة التي كان يمتكلها، قائلا: “ أنها هونداي كوبيه ولونها كحلي ويعود سنة صنعها إلى عام 1997 ″ ، مبينا أنه كان يحتفظ بأشرطة الفنان رابح صقر في حينها عندما كان موقوفاً عن الغناء.
ونوه أحد المتابعين أن الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ تعود إلى أيام فقره وتواضعه، وعقب رئيس هيئة الترفيه، قائلا:” إنه مازال فقيرا إلى الله و متواضع”.
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ يومين
…
ارجو تحديث
باقات الهيئة
ولا اشبكو واي فاي
مع البحرين
الجنخ[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ يومين
عقبال ما تترقا وتحصل على الحكم على شان تقنع وتشبع نعنبوا هالفعوج
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5286 ] نشر منذ يومين
اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والاختلاط والانحطاط
اللهم من اراد نشر الفساد في مجتمعنا فشل اطرافه وكف شره عنا
Www[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ يومين
مازلت فقيرا…!!!!!!! نعم يختي بتقولي ايه😨😨😨😨😨😨
سلطان[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ يومين
والله انك فقير في دينك كم وكم من بيوت هدمتها بفسوق شاباتهم قبل شبابهم وستعلم بفقرك يوم الحساب يوم لاينفع مال ولا بنون.
االسامر[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ يومين
لاحول ولاقوة الا بالله
اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ يوم واحد
تبي سلف🙂
الحربي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسو او ظهر وتظاهر في الفسوق والعصيان فشغله في نفسه واجعل تدبيره تدمير عليه يا أرحم الراحمين