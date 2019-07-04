تفاصيل سجن مواطن 16 عاما بسبب إصابته بـ ” السكر “

عادل الحربي(صدى):

أوضح مواطن أنه تم سجنه أكثر من 16 عاما، بسبب إصابته بمرض السكر.

وتفصيلا كان حكم شرعي قد صدر ضد المواطن ببتر قدمه من مفصل القدم في تاريخ 20/‏‏‏2/‏‏‏1424هـ ، وذلك لإدانته بإطلاق رصاص على قدم شخص أدى إلى بتر قدمه.

وأشار إلى أن إدارة السجون رفضت تنفيذ الحكم حينها خشية موته، كونه يعاني من مرض السكر، وقررت التريث حتى تتوازن لديه نسبة السكر.

وأحيل المواطن إلى سجن الرياض بتاريخ 19/‏‏‏2/‏‏‏1434هـ، بسبب رفض مستشفى عسير تنفيذ الحكم لتدهور حالته الصحية، وبقى في السجن طيلة هذه المدة، حتى نفذ حكم البتر بتاريخ 22/‏‏‏5/‏‏‏1440هـ، ثم جرى إطلاق سراحه.