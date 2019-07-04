تفاصيل سجن مواطن 16 عاما بسبب إصابته بـ ” السكر “
أوضح مواطن أنه تم سجنه أكثر من 16 عاما، بسبب إصابته بمرض السكر.
وتفصيلا كان حكم شرعي قد صدر ضد المواطن ببتر قدمه من مفصل القدم في تاريخ 20/2/1424هـ ، وذلك لإدانته بإطلاق رصاص على قدم شخص أدى إلى بتر قدمه.
وأشار إلى أن إدارة السجون رفضت تنفيذ الحكم حينها خشية موته، كونه يعاني من مرض السكر، وقررت التريث حتى تتوازن لديه نسبة السكر.
وأحيل المواطن إلى سجن الرياض بتاريخ 19/2/1434هـ، بسبب رفض مستشفى عسير تنفيذ الحكم لتدهور حالته الصحية، وبقى في السجن طيلة هذه المدة، حتى نفذ حكم البتر بتاريخ 22/5/1440هـ، ثم جرى إطلاق سراحه.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 13099 ] نشر منذ 3 أشهر
الله المستعان
جراح[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 3 أشهر
الله لا يبلانا … الله يعوض عليه وحسبي الله عليهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84138 ] نشر منذ 3 أشهر
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
العدناني[ عدد التعليقات: 2898 ] نشر منذ 3 أشهر
هذا قدره ان ابتلاه الله بهذا المرض
أما البتر فهو حكم الشرع وأما تأخره في السجن فلعل الله يغفر له بها
منتاز مبلط[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 3 أشهر
العجيب اني حسبت التاريخ اللي بالخبر اكثر من عشرين مره عيت تجي معي 16 سنه وانا معلم بلاط اكثر من 16 سنه مدري العيب مني ياناس
fares[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 3 أشهر
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
متابع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 أشهر
شكرا
متابع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 أشهر
شكرا
ام النشاما[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 أشهر
اعوذ باالله كان عفو عنه فيه ناس تعفي عن ارقاب يادافع البلا وش قسواة القلب
كلمة حق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 أشهر
يضايقك ياخذون حقهم اعطاه الله لهم بحكمته سبحانه
لو الكل عفى وصارت العقوبة معدومة لشفتي الدنيا فوضى لان فيه بشر مايردعهم الا العقوبة
شيخين1[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 3 أشهر
طيب والي قاعدين يسرقون المحلات والمنازل وسلب المارة وغيرة ولاكثر ن مرة ليةلية ما ينفذ حكم الله والقصاص وقال الله في كتابة والسارق والسارقة تقطع ايديهم اتمنى ذالك
الواقع[ عدد التعليقات: 7326 ] نشر منذ 3 أشهر
حمل الأسلحة والاندافع والعصبية وعدم تذكر العقوبة الإلهية ثم وجود سلطة الدولة التي سوف تقتصد لكل مواطن او مقيم تحت حكمها وقع عليه اعتداء باي شكل من الأشكال سوف ينفذ شرع الله في المعتدي و تكون النتائج كارثية ووخيمة لذلك وصف الرسول الكريم نبينا محمد صل الله عليه وسلم بأن الرجل الشديد هو من يملك نفسه عند الغضب ويجب الاعتبار مما حدث ونسأل الله الفرج للجميع والحفظ من وساوس الشيطان الرجيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 3 أشهر
اتصور ان بقائه في السجن لمده طويله كان على امل ان يتم العفو والتنازل عنه او قبول التعويض المالي واما كونه مريض بالسكري فلا له علاقه ببتر قدمه لان عملية البتر ستكون باجراء عمليه جراحيه طبيه