3 أسباب لتساقط شعر الحاجبين

أميرة خالد(صدى):

يلاحظ الكثير تساقط شعر الحاجبين دون معرفة السبب الحقيقي وراء حدوث ذلك، حيث يمكن أن يكون السبب هو الاختلالات الهرمونية والنظام الغذائي أوبعض الأمراض الجلدية.

ومن العوامل التي تتسبب في تساقط شعر الحاجب هو ” عملية الشيخوخة ” فمع تقدم المرأة في السن، قد تلاحظ ترقق الشعر أو فقدانه، مما يؤثر على الرأس والحاجبين والرموش وغيرها.

وقد يكون السبب بعض الأمراض الجلدية مثل: حكة في الطفح الجلدي، وقد يفقد الناس شعر الحاجب نتيجة التهاب الجلد والبشرة الجافة وفرك أو حكة المنطقة المحيطة بالحاجبين.

ومن ضمن العوامل أيضًا المتسببة في سقوط شعر الحاجب هو النقص الغذائي، فقد تساعد مكملات الزنك في نمو الشعر.

فالطعام الذي يتناوله الشخص له تأثير كبير على صحة بشرته وشعره لأن الجسم يحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لإنشاء شعر صحي.

ونقص الزنك أيضًا يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر لأن مكملات الزنك عادة تساعد في نمو الشعر لدى الأشخاص المصابين بنقص.