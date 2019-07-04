نشر : منذ 53 دقيقة 454 1 فيديوهات متنوعة الجعيلان : ان يبقى النصر بدون رئيس لمدة شهر إساءة كبيرة لتاريخ نادي النصر
حمد الله[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 28 دقيقة
انت إسائه كبيره على الاعلام لاهمك النصر ولاهم يحزنون تبغى تعذرب في الشامخ إلى كسر روسكم يا طواقي ما لقيت لا انه ترك الفريق شهرين بدون مدرب وجاب مدرب والفراق تسع نقاط طقطق عليكم الين اخذ الدوري الاستثنائي بفرك خشوم بيجي رئيس يكمل مسيرة الشامخ
بيزودالصياح هنا مالك حل الا تروح تكمل نياح وين تكمل عند حايط المبكى بس خذ طاقه الجو صيف حار لاتطقك الشمس ويجيك انفصام الله يستر