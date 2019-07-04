سياسات أردوغان بين الإسلام والفجور

أنقرة(صدى):

بالنظر لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتبعة، تجده يتلون بين الإسلام تارة والفجور تارة أخرى، فتجده يعتبر أن جماعة الإخوان الإرهابية هي ” الإسلام ” ،وأن الدفاع عنها هو دفاع عن الإسلام، ثم تجده يلغي حظر الدعارة في بلاده بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي.

وسرعان ما تنكشف أكاذيب أردوغان ونظامه بشأن احترام تعاليم الإسلام، خاصة بالنظر إلى انتشار المثليين في شوارع تركيا، وقراره برفع القيود عن الدعارة بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان حينها بأنه يعتبر حظر الدعارة في بلاده ” خطأ ” وأنه سيعيد تناول الموضوع مرة أخرى.

ورغم السياسات المكشوفة والواضحة للجميع الا أنه ما زال مناصرو جماعة الإخوان الإرهابية يطلقون على أردوغان ” خليفة المسلمين ” .

وعلى ما يبدو أن أردوغان والمتأسلمين قد تناسوا أن دين الإسلام لا يسفك الدماء، ولا يمول الإرهابيين بالسلاح، ولا ينشر الفساد في المجتمعات.

ويستمر أردوغان في زعمه بأن السبب الأساسي وراء حملات التشويه ضده هو موقفه من دعم الإسلاميين والإخوان فى المنطقة العربية، حيث يعتبر أن دفاعه عن الإخوان هو تعامل مع مسألة عداوة الإسلام المتصاعدة.

يذكر أن أدوغان قد جدد رغبته في تدويل قضية وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، معربًا عن اعتقاده بأن الأمم المتحدة ستتناول القضية وستحاسب المسؤولين عن وفاته، في محاولة منه للاصطياد في الماء العكر كما جرت العادة.

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