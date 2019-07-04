حال الأمير القطري المدلل في صورة.. كان معززًا وأصبح مهانا

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تًظهر وضع الأمير القطري المدلل تميم بن حمد قبل وبعد أن انقلب على الأشقاء.

وظهر ” تميم ” في صورة مُعززًا بجانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزبز- حفظه الله- بينما تحول الوضع حاليًا فأصبح مُهانًا، يمشي خلف خليفة الإخوان الرئيس التركي أردوغان.

وقرر النظام القطري بقيادة عزمي بشارة الارتماء في أحضان إيران وتركيا ودعم الإرهاب للحصول على كيان اعتقادًا منه أن دعمه للإرهاب سيجعله نظامًا قويًا.

وانقطعت علاقة المملكة والبحرين ومصر والإمارات (الرباعي العربي) مع قطر منذ أكثر من عامين على خلفية إصرار تنظيم الحمدين على دعم الإرهاب وإثارة الفتن في الوطن العربي لإسقاط الدول العربية.