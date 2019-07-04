صور لاعبو المغرب في ملهى ليلي بالقاهرة تفتح النار عليهم

طلال الغامدي(صدى):

أثار لاعبو المنتخب المغربي جدلا عقب انتشار صورا لهم داخل حفل ساهر في القاهرة.

وظهر في الصور المتداولة فجر وياسين بونو من داخل حفل ساهر، حيث التقط اللاعبين صورا مع المعجبات والمعجبين كما ظهر.

وفي هذا الصدد قال البعض إن الحفل كان في ملهى ليلي يوجد به خمور وهو ما يؤثر على اللاعبين بالسلب في بطلوة أمم إفريقيا.

وشهدت الصور جدلا ما بين مؤيد لحرية اللاعبين في الاحتفال ومعارض لطريقة الاحتفال.

وتصدر أسود الأطلس المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد فوزهم بهدف نظيف على جنوب أفريقيا، وينتظرهم يوم الجمعة المقبل بملعب السلام، لقاء مهم مع منتخب بنين في ثمن نهائي كأس إفريقيا.