شركة تكييف توفر وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة البسام للتكييف والأجهزة المنزلية، عن توفر وظائف شاغرة للرجال، لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بفرع الشركة الجديد بمحافظة الخرج، بمسمى أخصائي مبيعات.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فما فوق، إجادة استخدام الحاسب الآلي، التفرغ التام للوظيفة، اللباقة وحسن المظهر.

وعن المميزات، أوضحت أن الراتب 5000 ريال، عمولة تصل إلى 2000 ريال، إجازة يومين في الأسبوع، إجازة 30 يوم في السنة، تأمين طبي.

يشار إلى أن يمكن التقديم على الوظائف عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي [email protected]