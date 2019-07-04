حماية المستهلك: حالات تستحق فيها سيارة بديلة جديدة من الوكيل

عادل الحربي(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، الحالات التي يستحق فيها المستهلك سيارة بديلة جديدة من الوكيل.

وقالت الجمعية إن ذلك في حالة وجود عيب يؤدي لعدم الانتفاع من السيارة أو يؤثر في قيمتها، أو تجاوز مدة الإصلاح عن 35 يوم بدون المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار.

وأضافت : أو أن يستنفذ الوكيل 4 محاولات لإصلاح عيب متكرر، حيث يقوم المستهلك بدفع مبلغ عادل للوكيل عند استبدال سيارته بسيارة جديدة بنفس المواصفات وذلك مقابل استخدامه مع مراعاة مدة الاستعمال وطبيعته.