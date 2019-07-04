القبض على 3 مواطنين في بريدة صدموا مركبة عمدًا

بريدة(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى المركبات للاعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زجاج نوافذها في أثناء توقفها أمام أحد المنازل بمدينة بريدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتورطين في ذلك وهم ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث من العمر، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

وأكدت شرطة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .