الميركاتو الصيفي.. برشلونة يحبط أحلام كوتينيو

نواف السالم(صدى):

أحبط نادي برشلونة الكتالوني أحلام كوتينيو في الرحيل عن صفوف البرسا بعد الفترة المُحبطة التي قضاها في الفريق.

وكشف مدير أعمال كوتينو أن البرسا متمسك باللاعب البرازيلي، وقال كيا جورباشيان، مدير أعمال كوتينيو، في مقابلة إن برشلونة لن يفرّط في اللاعب البرازيلي.

وتابع : ” تحدثت مع بيب سيغورا، المدير الرياضي لنادي برشلونة مؤخراً، وأبلغني أن النادي الكتالوني لا يريد بيع كوتينيو هذا الصيف، على العكس تمامًا مما يتردد في وسائل الإعلام “.

وكان كوتينيو كشف عن رغبته في الرحيل نظرًا لشعوره أنه بداخل سجن بعد فشله في التأقلم مع البرسا.