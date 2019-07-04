أعضاء الاتحاد يودعون ” العسيري ” بطريقتهم الخاصة ” صور “
احتفل أعضاء نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، باللاعب أحمد عسيري؛ تقديرًا لجهودة مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وتمنى أعضاء الفريق مسيرة موفقة خارج نادي الاتحاد، بينما أعرب اللاعب عن سعادته بهذا الاحتفال.
وقدم عسيري الشكر لزملائه على جهودهم وتضحياتهم إضافة إلى رسالة شكر للجماهير.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6133 ] نشر منذ 17 دقيقة
بالتوفيق للكابتن أحمد العسيري،،
وشكرا ،أعضاء نادي الاتحاد الكرام،لهذه البادرة الطيبة،،
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.العشره الحلوه .. على الراس والعين ..
أحلى الليالي .. اللي مضت .. لكن مضت ..
ويش رايك في هالحين ..
دايم .. تذكرني .. اللي فات ..
كن الحياة ماضي بعيد ..
باكر تراه .. يومٍ جديد ..
أحلى الليالي .. اللي مضت .. لكن مضت ..
ويش رايك في هالحين ..
بالله .. لا تخلي الوفا .. يصبح صبر ..
لا تختصر .. كل العمر ..
وتعيش امل .. عطني عمر ..
أحلى الليالي .. اللي مضت .. لكن مضت ..
ويش رايك في هالحين ..
شعر الأمير :-بدر إبن عبد المحسن.