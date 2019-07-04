أعضاء الاتحاد يودعون ” العسيري ” بطريقتهم الخاصة ” صور “

ماجد محمد(صدى):

احتفل أعضاء نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، باللاعب أحمد عسيري؛ تقديرًا لجهودة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتمنى أعضاء الفريق مسيرة موفقة خارج نادي الاتحاد، بينما أعرب اللاعب عن سعادته بهذا الاحتفال.

وقدم عسيري الشكر لزملائه على جهودهم وتضحياتهم إضافة إلى رسالة شكر للجماهير.