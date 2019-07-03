وظائف تعليمية نسائية في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس البيارق الأهلية بالرياض، عن توفر وظائف تعليمية نسائية شاغرة في جميع المراحل التعليمية.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: ” مُعلمة لغة عربية، مُعلمة رياضيات، ووكلية رياض أطفال ” ، مشترطة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا عبر التوجه خلال أوقات الدوام الرسمي (من الساعه 7:30 وحتى 12 ظهراً) واحضار (السيرة الذاتية) إلى مدارس البيارق الأهلية بالرياض (حي الروابي – مخرج 15 – بجوار سكاي مول).