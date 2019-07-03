الجهيم يدعم هجوم الفيحاء حتى 2020
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم حمد بن سعود الجهيم قادماً من نادي الفتح بعقد احترافي لمدة موسمين.
وكان الجهيم بدأ مشواره الاحترافي مع نادي الطائي “ 2007 ” قبل أن ينتقل إلى الرائد “ 2015 ” ثم إلى نادي الفتح في نهاية 2015 حيث قضى معهم 4 مواسم.
وأعرب اللاعب حمد الجهيم عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد حرصه على تقديم كل مالديه في خدمة الفريق مع زملائه اللاعبين، موجهاً شكره لإدارة النادي على رقي التعامل خلال المفاوضات.
اترك تعليقاً