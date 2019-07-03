نيمار يقلب الطاولة على ناصر الخليفي ويعلن الحرب

ماجد محمد(صدى):

أعلن لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا الحرب على ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي.

وقرر اللاعب البرازيلي إغلاق باب العودة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وبات مستعد لفعل أي شيء كي يرحل عن النادي وينضم إلى نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية ن نيمار يشعر بإحباط شديد في باريس سان جيرمان، واتخذ قرارًا نهائيًا بأنه لن يعود إلى الفريق مرة أخرى.

ولفتت إلى أن نيمار يستعد لخوض حرب مباشرة مع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لإجباره على إتمام صفقة عودته إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة : ” يشعر والد نيمار من جهته بإحباط شديد؛ لأنه لا توجد طريقة يستطيع من خلالها قائد السليساو السابق أن يرحل عن باريس سان جيرمان دون الدخول في أزمات مباشرة مع إدارة النادي “.