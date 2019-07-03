طبيب يكشف حقيقة مرض ريهام سعيد

القاهرة(صدى):

أكد الدكتور المصري هاني الناظر الرئيس الأسبق للمعهد القومي البحوث انه ليس لديه أية معلومات عن المشكلة الصحية التي تعاني منها الإعلامية ريهام السعيد، مؤكدا انه ليس هناك مرض يعرف ببكتيريا الوجه .

وقال الناظر:”توضيح هام ليس لدي أي معلومات من قريب أو من بعيد عن المشكلة الصحية التي تعاني منها الإعلامية ريهام السعيد شفاها الله وعافاها، وعندما جائني سؤال هل هناك مرض أسمه بكتريا الوجه قلت لا يوجه مرض أسمه بكتريا الوجه.

وأضاف : ثم جائني سؤال آخر كيف تعالج الأمراض الناتجة عن الإصابة بالبكتيريا بصفة عامة قلت تعالج بالمضادات الحيوية بعد عمل مزرعة لاختيار المضاد المناسب لنوع البكتريا التي يتم عزلها .. لهذا أرجو من الجميع عدم الزج بأسمي فى أي تصريحات لم أقلها حول المشكلة الصحية لريهام سعيد.