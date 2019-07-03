مدني الباحة يكشف تفاصيل انتشال جثة غريق المخواة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أخرج الدفاع المدني في منطقة الباحة ، اليوم الأربعاء، جثة شاب عشريني من جنسية عربية كان سقط في مستنقع في وادي الأحسبة بمحافظة المخواة.

وترجع الواقعة إلى تلقي نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز عوض الغامدي بلاغًا في تمام الساعة 15:35 يفيد بسقوط شخص داخل مستنقع لتجمع المياه بوادي الأحسبة.

وتحركت فرق الإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة ‏إلى الموقع فور ورود البلاغ.

وبالوصول لموقع الحادثة تبين أن الحالة عبارة عن غرق شخص داخل مستنقع للمياه تقدر مساحته بـ15 م2، وبعمق 3م تقريبًا، مليء بالأشجار والحشائش والأحجار التي تعيق الرؤية.

وبالبحث عثر على الشخص وإخراجه عن طريق فرق الإنقاذ المائي، وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر ‏اتضح أنه متوفى، وأنه في العقد الثاني من العمر ومن جنسية عربية.