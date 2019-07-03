الحج: تفعيل الخدمة الإلكترونية للحصول على الاستثناء لتكرار الحج

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن تفعيل الخدمة الإلكترونية للحصول على الاستثناء لتكرار الحج من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وطورت وزارة الداخلية في هذا العام، خدمة الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج؛ حيث ستتاح الخدمة إلكترونيًا في هذا العام من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وفقًا لما يلي:

• سيستقبل المسار طلبات استثناء حج المواطن أو المقيم كمحرم للـ (الأم – الأخت الزوجة -الإبنة).

• سيستقبل المسار طلبات استثناء حج المواطن أو المقيم عن متوفا (الأب عن ابنه أو ابنته – الزوج عن زوجته الأخ عن أخته أو أخيه – الابل عن والدته أو والده).

• إن الحج كمحرم للمقيمين يتطلب أن تكون المرأة مسجلة كتابعة للمجرم الذي سيحج عنها.

• يتعين على أصحاب حالات الاستثناء غير المنصوص عليها التقدم للإدارات المختصة وهي الأحوال المدنية للمواطنين والجوازات للمقيمين بطلب الحصول على الموافقة على الاستثناء قبل الحجز في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل:هنــــــــا.