أعطال السيارات أسباب وحلول.. تعرف على طرق التغلب عليها

أميرة خالد(صدى):

يعاني سائقي السيارات من المشاكل التي قد تواجههم بشكل شبه يومي وتؤدي إلى حدوث خلل في أحد أجزاءها مما يوقف عملية التشغيل.

ويعد افتقار البعض للخبرة الكافية للتعامل مع الأعطال مشكلة كبرى، حيث أن امتلاك سيارة بغرض الانتقال بها فقط بدون معرفة ما يحدث بداخلها قد يكون مصدر قلق في كثير من الأحيان.

وذكر موقع ” WikiHow ” العالمي، أبرز الأعطال التي تؤثر على أداء المحرك وتوقف عملية التشغيل، بالإضافة لطريقة الفحص الصحيحة وكيفية حل المشكلة.

1- صوت السيارة عند التشغيل..

قد تواجه مشكلة في عدم القدرة على تشغيل السيارة، حيث عند بدء التشغيل قد تجد صوت ” طقطقة ” ، وهنا نجد أن المشكلة بسبب أن البطارية فارغة.

2- وصلات البطارية..

تعد وصلات البطارية من أبرز الأسباب التي توقف عملية التشغيل بالرغم من سهولة حلها، حيث أنه من الضروري فحص الوصلات بين البطارية والمحرك بعد فتح غطاء المحرك.

يمكن فحص الوصلات عن طريق القطبين الموجب والسالب، حيث يجب أن تكون الأجزاء المعدنية متصلة ببعضها في القطبين حتى وصول الشحنة الكهربائية، بالإضافة للتأكد من اتصال الكابلين وعدم وجود شوائب.

3- اختبار البطارية..

يتم اختبار فرق الجهد للتأكد من كفاءة البطارية، ويمكن تنفيذ ذلك الاختبار عن طريق تشغيل مقياس فرق الجهد ثم إيصال الطرف الموجب بالقطب الموجب في البطارية والطرف السالب مثله، وفي حالة ظهور 12.4 و12.7 فولتًا ذلك يعني أن البطارية مشحونة.

4- البطارية الفارغة..

في حالة التأكد من أن بطارية السيارة فارغة، يمكن تحفيزها ببطارية سيارة أخرى عن طريق توصيل البطاريتين بواسطة كابلات التوصيل، وذلك باستخدام الكابل الأحمر مع الأقطاب الموجبة والكابل الأسود مع السالبة.

ويتم تحفيز البطارية بحذر شديد، حيث يتم توصيل القطب الموجب بالموجب، والقطب السالب بالسالب، وفي حالة حدوث العكس يحدث ضرر شديد على السيارة.

5- اختبار ” المارش “..

يمكن أن تكون المشكلة متعلقى ببادئ التشغيل ” المارش ” وليس البطارية، وذلك إذا لم تعمل السيارة بعد توصيلها بسيارة أخرى، لذلك عليك اختبار ملف ” المارش ” باستخدام ضوء اختبار.

6- وصول البنزين إلى المحرك..

قد يتعطل مؤشر الوقود في لوحة السيارة دون الالتفات له، لذلك عليك التأكد من تواجد بنزين كافٍ في خزان الوقود، حتى لا تتعرض لنفاذ الوقود بشكل مفاجئ.

7- ارتجاج السيارة..

قد تتوقف السيارة عن العمل فجأة بحدوث ارتجاج متوسط أثناء السير، وذلك يشير إلى وجود خلل في نظام الوقود مما يعني انخفاض عدد لفات المحرك أثناء السير.

وقد يكون عدد لفات المحرك مرتفعا، في هذه الحالة تكون المشكلة متعلقة بناقل الحركة.

8- الرواسب..

قد يؤدي انسداد رشاشات الوقود أو تراكم الرواسب إلى انسداد ممر الوقود إلى المحرك، وعليك ترك السيارة بضع دقائق دون محاولة تشغيلها تمامًا ثم إعادة التشغيل مرة أخرى.