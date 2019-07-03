توقف جديد للملاحة بمطار معيتيقة والجيش الليبي يدمر غرفة تحكم بالطائرات المسيرة

طرابلس(صدى):

كشفت سلطات مطار معيتيقة الدولي، الواقع في طرابلس، اليوم الأربعاء، عن توقف الملاحة في المطار.

وأعلن الجيش الوطني الليبي ، أنه دمر غرفة تحكم بالطائرات المسيرة، في المنشأة الحيوية.

وجاء توقف الملاحة في المطار على خلفية تعرضه لضربة جوية، ولم يتم الكشف عن المزيد من المعلومات.

وأوضح متحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قواته دمرت اليوم الأربعاء غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس.