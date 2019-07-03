طائر أسود يطعم صغاره السجائر

واشنطن(صدى):

وثقت المصورة الأمريكية، كارين مايسون، صورةً لطائرِ أبو المقص الأسود، وهو يطعم صغاره عقب سيجارة، على أحد شواطئ مدينة فلوريدا الأمريكية، مما أعاد تسليط الضوء على كارثة التلوث البلاستيكي في المحيطات

ونشرتها معلقة: ” الطيور قد يختلط عليها الأمر، فتحسب السجائر طعامًا طيباً تطعمه لصغارها “.

وقد وصفت ” الجمعيّة الملكية لحماية الطيور ” في بريطانيا الصورة بأنها ” تدمي القلب ” ، إذ توضّح آثار القمامة التي يرميها البشر على حياة الحيوانات وتغذيتها،

ويذكر أن فلاتر السجائر تصنع عادةً من ألياف البلاستيك، وهي مواد كيميائية مصنوعة، تحتاج عمليّة تحللها في الطبيعة إلى سنواتٍ عديدة.