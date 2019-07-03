الرئيس الجزائري المؤقت: الانتخابات تنقذ البلاد من الفراغ

الجزائر(صدى):

أكد عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت، اليوم الأربعاء، على وعي الشعب الجزائري ونضجه.

وقال بن صالح ” الشعب أظهر وعيًا ونضجًا عبر تصرفه الحضاري ” ، وذلك خلال الأزمة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الانتخابات تشكل السبيل الوحيد لتجنب إدخال الجزائر في الفراغ وإنهاء الأزمة، مؤكدًا أنه سيتم توفير كافة الشروط المطلوبة للانتخابات الرئاسية الجزائرية.

كما أشار إلى أن الرئيس المنتخب وحده من سيتمتع بالصلاحيات الكاملة لإحداث التغيير في الجزائر، داعيًا الجميع إلى الانخراط في حوار وطني شامل تعمل الدولة على إطلاقه.