بالفيديو.. الهلال الأحمر: تأخرنا على باب جامعة حائل 17 دقيقة ولا نعرف السبب

علي العنزي(صدى):

علق مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، المهندس عبد الرحمن اليحيى، على وفاة الطالبة بجامعة حائل.

وقال ” اليحيى ” ، إن مركز عمليات الهيئة تلقى البلاغ عن الحالة عند الساعة 10:45 صباحاً، ووصلت الفرقة الإسعافية لبوابة الجامعة خلال سبع دقائق عند الساعة 10:52 دقيقة صباحاً.

وأشار إلى أن الفرقة تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة مدة 17 دقيقة، لكنه لا يعرف أسباب هذا التأخير.

من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم الجامعة، ياسر الكنعان، بالقول إن الطالبة وقعت داخل القاعة عند تمام الساعة 10:00 صباحاً، وتم الاتصال بالهلال الأحمر من هاتف الأستاذة عند الساعة 10:46 دقيقة صباحاً على وجه التقريب.

وأضاف أن زمن تأخر الفرقة الإسعافية عند البوابة ما بين 5 إلى 7 دقائق، مؤكدًا أنه لا يعرف سبب تأخر دخول الفرقة، وأن التحقيقات هي التي ستكشف ذلك.