الكهرباء توضح سبب تكرار انقطاعات التيار في حي سامر بجدة

نايف السالم(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أسباب تكرار انقطاعات التيار الكهربائي في حي سامر شمال شرق جدة.

وقالت الشركة إن انقطاعات التيار في حي سامر تكررت على المغذي الخاص بالمشترك قبل شهر رمضان الماضي نظرًا لوجود كابل يحتاج إلى إحلال بطول 250 مترًا، مؤكدة على أن إمدادات التيار الكهربائي إلى حي سامر آمنة وسليمة.

وأكدت على أنه استبدلت الشركة الامتداد المذكور من الكابل بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة في العشرين من رمضان الماضي وتم تمديد كابل مرن مؤقت لضمان استمرار التغذية الكهربائية للجزء المحدد من الحي أثناء عملية الاستبدال.