ماسكات طبيعية من الحناء لتنعيم الشعر

أميرة خالد(صدى):

الحناء لها العديد من الفوائد فهي ليست عامل جمالي فقط، بل تستعمل كعلاج الكثير من مشاكل الشعر كثل التساقط والقشرة وغيرهم.

وتعد الحناء علاج طبيعي للشعر بعيدًا عن المواد الكيميائية الموجودة في المستحضرات الصناعية، ويمكنك استخدامها كالوصفات التالية:

الحناء مع الزبادي

يستخدم هذا الماسك في منع القشرة، إذا يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك الذي يحافظ على فروة الرأس رطبة.

وكل ما عليكِ فعله مزج 4 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء مع 2 ملعقة كبيرة زبادي وعصير ليمون، ثم طبقيه على شعرك من الجذور للأطراف، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

الحناء مع زيت جوز الهند

يعمل هذا الماسك على نعومة الشعر، إذ يساعد حمص اللوريك على تغذية جذور الشعر، اضيفي 1 كوب من حليب جوز الهند و4 ملاعق كبيرة زيت زيتون على مسحوق الحنة.

ففي وعاء سخني حليب جوز الهند لبضع دقائق ثم اتركيه يبرد قليلًا، واضيفي مسحوق الحناء وزيت الزيتون مع تحريك الخليط باستمرار، وضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك، واتركيه لمدة ساعة، ثم اشطفيه بالماء.