القبض على 3 فرنسيات داعشيات في تركيا

نايف السالم(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في تركيا القبض على 3 نساء يحملن الجنسية الفرنسية ومدرجة أسماؤهن في النشرة الحمراء الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) إثر الانتماء لداعش.

وقالت مديرية الأمن في ولاية كليس التركية في بيان، إنهم تلقوا معلومات باعتزام مجموعة من الإرهابيين دخول تركيا بطريقة غير قانونية.

وتابع البيان : ” فرق فرع مكافحة الإرهاب أطلقت عملية على طول الحدود التركية مع سوريا، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في كليس “.

واستكمل: ” خلال تلك العملية تم ضبط مجموعة إرهابية مكونة من 3 نساء يحملن الجنسية الفرنسية ومدرجة أسماؤهن في النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول بدعوى انتمائهن لـداعش “.

وأشار البيان إلى أن الداعشيات اصطحبن 9 أطفال خلال محاولتهن الدخول إلى تركيا بشكل غير قانوني.