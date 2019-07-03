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بريطانيا تفتح تحقيقًا في وفاة نجل حاكم الشارقة

بريطانيا تفتح تحقيقًا في وفاة نجل حاكم الشارقة
لندن(صدى):

فتحت الشرطة البريطانية، تحقيقا في وفاة نجل حاكم الشارقة الشيخ خالد سلطان بن محمد القاسمي في العاصمة لندن.

وأكدت شبكة ” بي بي سي ” ، أن الطبيب الشرعي لم يخلص إلى نتيجة حاسمة في أسباب وفاة خالد.

وقالت الشرطة في بيانها، إنها أخطرت بوفاة مفاجئة في منزل في وسط العاصمة البريطانية، مضيفة أن الأمر يتعلق “ برجل في أواخر الثلاثينات من العمر ” .

وأفادت الشرطة بأن تقرير الطبيب الشرعي لم يكن حاسما بخصوص أسباب الوفاة، وأنها تنتظر نتائج فحوصات إضافية، ولم تعتقل أي شخص في القضية.

و اشتهر نجل حاكم الشارقة، بعمله في مجال تصميم الأزياء العالمية، وقد أسس شركة في هذا المجال عرفت باسم بيت أزياء قاسمي.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 76951 ] نشر منذ 5 ساعات

لا تذخرون شي .. يمكن مغدور ..

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