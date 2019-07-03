هدية مشجع اهلاوي للأمير منصور بن مشعل عبارة عن مصحف

الأربعاء 3
يوليو
استغفرالله القران قام يلون علي هواهم
جزاه الله خير ..
سؤالي للمشجع هل تقرأ القرآن وتعمل بما فيه والا عطيتك للاستعراض واني يعني شوفوني ؟.
حتى الهدايا صارت تطلع بالسوشيال ميديا.
لا حول ولا قوة الا بالله.
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محمد[ عدد التعليقات: 3003 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفرالله القران قام يلون علي هواهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76947 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 12 دقيقة
سؤالي للمشجع هل تقرأ القرآن وتعمل بما فيه والا عطيتك للاستعراض واني يعني شوفوني ؟.
حتى الهدايا صارت تطلع بالسوشيال ميديا.
لا حول ولا قوة الا بالله.