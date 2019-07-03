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  3. هدية مشجع اهلاوي للأمير منصور بن مشعل عبارة عن مصحف

هدية مشجع اهلاوي للأمير منصور بن مشعل عبارة عن مصحف




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3003 ] نشر منذ 2 ساعتين

استغفرالله القران قام يلون علي هواهم

[ عدد التعليقات: 76947 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاه الله خير ..

[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 12 دقيقة

سؤالي للمشجع هل تقرأ القرآن وتعمل بما فيه والا عطيتك للاستعراض واني يعني شوفوني ؟.

حتى الهدايا صارت تطلع بالسوشيال ميديا.
لا حول ولا قوة الا بالله.

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