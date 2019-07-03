جاريد كوشنر يصف القادة الفلسطينيين بالـ ” حمقى “
وصف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القادة الفلسطينيون بـ ” الحمقى ” ؛ لرفضهم خطة السلام في الشرط الأوسط أو ما يُعرف بـ ” صفقة القرن ” .
وأكد ” كوشنر ” ، على احترامه للرئيس الفلسطيني محمود عباس مشيرًا إلى أن ترامب يحبه، مضيفًا أن استجابة الفلسطينيين لمقاطعة الاجتماع كانت “ هستيرية و خاطئة وليست بناءة بشكل رهيب ” .
وقال إن القيادة الفلسطينية “ ارتكبت خطأً استراتيجيا بعدم مشاركتها في ذلك؛ يبدو أنهم حمقى للغاية لمحاولتهم محاربة هذا ” ، متابعًا : ” لدي احترام كبير للرئيس عباس. لقد كرس حياته لمحاولة صنع السلام “ .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76947 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعماك الله انت وعمك الاصهب ياالكلب الاجرب ..
abdul[ عدد التعليقات: 1779 ] نشر منذ 24 دقيقة
قل فشلت وبس. وفشل معك من حضروا للمزاد العلني المقدسي في ورشة المنامة
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 10 دقائق
وجهه نظر تحترم