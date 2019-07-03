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جاريد كوشنر يصف القادة الفلسطينيين بالـ ” حمقى “

جاريد كوشنر يصف القادة الفلسطينيين بالـ ” حمقى “
واشنطن(صدى):

وصف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القادة الفلسطينيون بـ ” الحمقى ” ؛ لرفضهم خطة السلام في الشرط الأوسط أو ما يُعرف بـ ” صفقة القرن ” .

وأكد ” كوشنر ” ، على احترامه للرئيس الفلسطيني محمود عباس مشيرًا إلى أن ترامب يحبه، مضيفًا أن استجابة الفلسطينيين لمقاطعة الاجتماع كانت “ هستيرية و خاطئة وليست بناءة بشكل رهيب ” .

وقال إن القيادة الفلسطينية “ ارتكبت خطأً استراتيجيا بعدم مشاركتها في ذلك؛ يبدو أنهم حمقى للغاية لمحاولتهم محاربة هذا ” ، متابعًا : ” لدي احترام كبير للرئيس عباس. لقد كرس حياته لمحاولة صنع السلام “ .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76947 ] نشر منذ 2 ساعتين

اعماك الله انت وعمك الاصهب ياالكلب الاجرب ..

[ عدد التعليقات: 1779 ] نشر منذ 24 دقيقة

قل فشلت وبس. وفشل معك من حضروا للمزاد العلني المقدسي في ورشة المنامة

[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 10 دقائق

وجهه نظر تحترم

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