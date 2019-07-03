وين رايح وسط البحر !

الأربعاء 3
يوليو
عادي يبي يعلم سيارته السباحه في البحر ..
عز يالجيب الشبح وصفه خليجي …
وارد الفين وعشر واللون بيجي ….
قيمته فوق الميىة.
مبدع من سوووااا جنوبه والرفافي ..
واهب نسفانه وسيعاتن خفافي..
للدروب الهمللي…
صانعه مطنوخ ماصلى مشايم..
حتى حذر لايسوقوه الغشايم..
عن الملايم الردا
مسجلة ف لستمارا ..حور عينا..
واشهدوا للواجهية والمكينا..
كحل وانواره زينون….
………
الى اخرالقصيد كله بس بلغة اهل الجنوب…
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76947 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي يبي يعلم سيارته السباحه في البحر ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 9 دقائق
عز يالجيب الشبح وصفه خليجي …
وارد الفين وعشر واللون بيجي ….
قيمته فوق الميىة.
مبدع من سوووااا جنوبه والرفافي ..
واهب نسفانه وسيعاتن خفافي..
للدروب الهمللي…
صانعه مطنوخ ماصلى مشايم..
حتى حذر لايسوقوه الغشايم..
عن الملايم الردا
مسجلة ف لستمارا ..حور عينا..
واشهدوا للواجهية والمكينا..
كحل وانواره زينون….
………
الى اخرالقصيد كله بس بلغة اهل الجنوب…