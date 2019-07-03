امرأة تواجه تهمة أزدراء الأديان بعد أخذها كلبا للمسجد

جاكرتا(صدى):

وجهت الشرطة الإندونيسية تهمة ازدراء الأديان ” التجديف ” لامرأة اندونيسية بعدما أخذت كلباً إلى مسجد.

وفي الفاصيل أظهر فيديو مصور انتشر على الأنترنت كلبا يجري حول مسجد في مدينة بوغور الواقعة في جاوة الغربية مما أغضب المصليين.

وقال مدير شرطة بوغور أندي محمد ديكي باستيكا، إن ثمة شبهة بقيام المرأة باازدراء الأديان، وأن التحقيق مازال مستمراً.

وأوصى طباء بنقل المتهمة إلى مصحة للأمراض النفسية بعد شكوك حول إصابتها بمرض نفسي.

وتم احتجاز المرأة في مستشفى للشرطة، الذي قال إن الأطباء أوصوا بنقلها إلى مصحة للأمراض النفسية.