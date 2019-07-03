الإفراج عن شيما الحاج ومنى فاروق في واقعة الفيديو الإباحي مع خالد يوسف

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق المقبوض عليهم إثر الفيديو الإباحي لهما مع المخرج خالد يوسف.

وجاء قرار الإفراج بكفالة 100 ألف جنية، حيث تقدم دفاع المتهمتين باستئناف لقرار إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية، بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وكانت المحكمة قررت حبس الفنانتين على ذمة التحقيق في القضية.