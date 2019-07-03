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  3. شاهد .. ضباط أمريكان يعاقبون سجينًا بطريقة وحشة بالرذاذ الكيميائي

شاهد .. ضباط أمريكان يعاقبون سجينًا بطريقة وحشة بالرذاذ الكيميائي

شاهد .. ضباط أمريكان يعاقبون سجينًا بطريقة وحشة بالرذاذ الكيميائي
واشنطن(صدى):

تعاملت عناصر من الشرطة الأمريكية بوحشية مع أحد السجناء في سجن بولاية تينسس الأمريكية.

ونشرت الديلي ميل البريطانية فيديو يرصد لحظة هجوم مجموعة من الضباط على سجين والقيام بركله،و صفعه بعد رش الرذاذ الكيميائي عليه أولاً .

وكان أعلن مسؤول بالسجن أن السجين كان مصدر خطر و عنف و استوجب التدخل بتلك الطريقة كي لا يؤذي أحداً.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76951 ] نشر منذ 6 ساعات

دامه مسوي حاله عنتر ..

,, يستاهل مايجيه من عنتريات رسميه كيميائيه ,,

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