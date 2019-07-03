شاهد .. ضباط أمريكان يعاقبون سجينًا بطريقة وحشة بالرذاذ الكيميائي
تعاملت عناصر من الشرطة الأمريكية بوحشية مع أحد السجناء في سجن بولاية تينسس الأمريكية.
ونشرت الديلي ميل البريطانية فيديو يرصد لحظة هجوم مجموعة من الضباط على سجين والقيام بركله،و صفعه بعد رش الرذاذ الكيميائي عليه أولاً .
وكان أعلن مسؤول بالسجن أن السجين كان مصدر خطر و عنف و استوجب التدخل بتلك الطريقة كي لا يؤذي أحداً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76951 ] نشر منذ 6 ساعات
دامه مسوي حاله عنتر ..
,, يستاهل مايجيه من عنتريات رسميه كيميائيه ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7790 ] نشر منذ 6 ساعات
يستاهل