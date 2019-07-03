الجوازات: سيتم إعادة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج إلى مراكز الضبط الإداري

نايف السالم(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن أنظمة وتعليمات الحج تقتضي منع المقيمين بالمملكة من الدخول إلى العاصمة المقدسة اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 25/10/1440 هـ، وحتى نهاية الموسم.

ويستثنى من ذلك:من لديهم وثائق هوية مقيم تثبت إقامتهم بالعاصمة المقدسة، المقيمون الحاصلون على تصاريح إلكترونية للدخول إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج.

ويتم الحصول على تصارح عبر منصة أبشر للمقيمين من العمالة المنزلية بالعاصمة المقدسة، أو عبر منصة ” مقيم ” للمقيمين المرتبطين بعقود عمل داخل العاصمة المقدسة مع جهات أو هيئات حكومية أو خاصة أو شركات ومؤسسات.

وسيتم إعادة كل من يخالف ذلك من المقيمين إلى حيث أتى عند مراكز الضبط الإداري بمداخل مكة ومنعه من الدخول.

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