جريمة بشعة.. أب يقتل ابنه رميا بالرصاص والسبب صادم

نيودلهي(صدى):

قتل رجل أربعيني هندي، ابنه رميًا بالرصاص في جريمة بشعة، وذلك لأنه متحول جنسيًا.

وعثرت الأجهزة الأمنية في الهند، على جثة شاب في الـ19 من عمره في أحد المناطق الخالية من السكان، إذ تم إصابته بالرصاص في رأسه.

وبدأت الواقعة، بعد شجار عنيف بين الأب وابنه، قام الأب على غثره بتعذيب ابنه الشاذ بشكل وحشي، لكنه كتب تعهد على نفسه أمام الشرطة بعدم إيذاءه مرة أخرى.

واستفز الابن والده بعدما استغل عدم وجوده في المنزل وجمع مجموعة من أصدقائه الشاذيين في البيت، ليستثار الاب غضبًا عند علمه وعلى الفور وصل للمنزل وطرد أصدقائه وربط ابنه بحبل، ثم نقله لمنطقة خالية من السكان وأطلق النار عليه.