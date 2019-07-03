” الزامل للصناعة ” تعلن عن وظيفة شاغرة للنساء بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الزامل للاستثمار الصناعي ” الزامل للصناعة ” ، باب التقديم على وظيفة شاغرة للنساء، بالتعاون مع صندوق “هدف”؛ للعمل بالشركة في مدينة الدمام.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة متاحة من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، تحت مسمى ” محاسب ” ، وذلك عبر برنامج تمهير ” التدريب على رأس العمل “.

كما أشارت إلى أنه يُشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع إجادة عمليات المحاسبة والمراجعة المالية والمسؤولية المحاسبية وبرمجيات إعداد التقارير المالية، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأضافت أن الوصف الوظيفي يتمثل في تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.

كما لفتت إلى أن التقديم متاح الآن بدءً اليوم الأربعاء، من خلال الرابط التالي:هنــــــــا.